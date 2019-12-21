Samsung выпустила раскладушку за четверть миллиона рублей

На китайском рынке начались продажи «раскладушки» Samsung Galaxy W20, представляющей собой уникальную версию Galaxy Fold, поддерживающую 5G-сеть.

Начальную комплектацию устройства можно купить за 20 000 юаней, а ее «топовая» модификация обойдется покупателям в 30 000 юаней (почти 258 000 рублей). Последняя предоставляет подписку на различные ВИП-сервисы. Раскладывающийся корпус гаджета оснащен двумя экранами, общая диагональ которых составляет 7,3 дюйма.

Новинка оборудована мощным процессором Snapdragon 855+, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. В качестве операционной системы используется новейший Android Pie. Южнокорейский гигант собирается продавать этот смартфон только на территории КНР.