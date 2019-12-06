Самоодомашнивание людей доказано изменением работы одного гена

Испанские исследователи обнаружили новые доказательства теории «самоодомашнивания» людей, объясняющей повышение их дружелюбности и улучшение способности к сотрудничеству.

Учеными была изучена клеточная структура нервного гребня, представляющего собой временный орган, который появляется при развитии эмбриона. Он содержит в себе мигрирующие клетки, которые могут превращаться в разные анатомические конструкции. Отмечается, что уменьшение числа этих клеток сыграло немалую роль в одомашнивании диких зверей.

Оказалось, что у современных людей ген BAZ1B, из-за которого может возникнуть дефицит клеток нервного гребня, обладает высоким уровнем изменчивости. По мнению ученых, это оказало значительное влияние на изменение лицевых черт человека и его когнитивные навыки. Неандертальцы обладали менее высоким уровнем изменчивости этого гена.