РЖД переведут своих сотрудников на смартфоны с российской ОС

«Российские железные дороги» уже в грядущем году собираются осуществить переход всех служебных мобильных девайсов на ОС, разработанную в РФ и называющуюся «Аврора».

В СМИ сообщают, что решение перейти на отечественное ПО связано с необходимостью повышения безопасности стратегически важной инфраструктуры и уменьшения зависимости от технологий Запада. В настоящее время госкомпания совершила заказ для своих сотрудников около 5-6 тысяч российских гаджетов MIG C55, на которых имеется «Аврора».

Через год новая ОС будет внедрена на некоторые гаджеты сотрудников инфраструктуры. Все сведения о техническом состоянии ж/д путей и станций специалистам удастся отправлять прямо в ходе обходов, находясь в любом месте расположения железных дорог.