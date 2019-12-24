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РЖД переведут своих сотрудников на смартфоны с российской ОС

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«Российские железные дороги» уже в грядущем году собираются осуществить переход всех служебных мобильных девайсов на ОС, разработанную в РФ и называющ

«Российские железные дороги» уже в грядущем году собираются осуществить переход всех служебных мобильных девайсов на ОС, разработанную в РФ и называющуюся «Аврора».

В СМИ сообщают, что решение перейти на отечественное ПО связано с необходимостью повышения безопасности стратегически важной инфраструктуры и уменьшения зависимости от технологий Запада. В настоящее время госкомпания совершила заказ для своих сотрудников около 5-6 тысяч российских гаджетов MIG C55, на которых имеется «Аврора».

Через год новая ОС будет внедрена на некоторые гаджеты сотрудников инфраструктуры. Все сведения о техническом состоянии ж/д путей и станций специалистам удастся отправлять прямо в ходе обходов, находясь в любом месте расположения железных дорог.

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