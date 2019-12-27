Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии

В восточной области Сирии военнослужащие Соединенных Штатов и Российской Федерации устроили драку. Данная информация была опубликована организацией SOHR.

Указывается, что это происшествие случилось в среду, 25 декабря, на территории Эль-Хасаки. Американские бойцы прибыли в город Тель-Тамер для получения сведений от горожан, но те назвали их предателями, так как по приказу Дональда Трампа, лидера США, из этого района были выведены все американские войска.

Потом в городе появились военные России. Между бойцами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Информации о пострадавших пока нет. В SOHR отмечают, что ни одна из сторон не применяла оружие.