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Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии

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В восточной области Сирии военнослужащие Соединенных Штатов и Российской Федерации устроили драку. Данная информация была опубликована организацией SO

В восточной области Сирии военнослужащие Соединенных Штатов и Российской Федерации устроили драку. Данная информация была опубликована организацией SOHR.

Указывается, что это происшествие случилось в среду, 25 декабря, на территории Эль-Хасаки. Американские бойцы прибыли в город Тель-Тамер для получения сведений от горожан, но те назвали их предателями, так как по приказу Дональда Трампа, лидера США, из этого района были выведены все американские войска.

Потом в городе появились военные России. Между бойцами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Информации о пострадавших пока нет. В SOHR отмечают, что ни одна из сторон не применяла оружие.

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