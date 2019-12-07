Россиянка победила на конкурсе красоты «Миссис Земной шар»

В субботу, 7 декабря, в китайском городе Шэнчьжэнь прошел всемирный конкурс красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020. Россию представляла Ксения Кривко из Кемерово. Российской представительнице удалось завоевать главный титул. Информацию об этом сообщила PR-менеджер российской красавицы Наталья Токмогашева. Передают РИА Новости.

Напомним, что Ксения Кривко ранее победила в российском конкурсе замужних женщин «Миссис Россия – 2019».Обладательнице титула «Миссис Земной шар – 2020» Ксении Кривко 37 лет.

Также сообщается, что первой вице-миссис стала Джованна Андраде, представляющая Аквадор, а статус второй вице-миссис достался Анастасии Божковой из Крыма.