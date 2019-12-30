Роналду признан лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду, форварда «Ювентуса», признали лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Он получает эту награду уже не в первый раз.

Соответствующая церемония награждения прошла в городе Дубай. Португальский футболист решил прилететь в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своей невесткой Джорджиной Родригес. Спортсмена также сопровождал его старший сын. Эту престижную награду он получает уже в шестой раз за свою профессиональную карьеру.

Во время вручения статуэтки организаторы церемонии отметили, что Роналду внес огромный вклад в победу «Ювентуса» в национальном турнире Италии. Они также отметили, что он прекрасно сыграл за команду родной страны, сумевшей победить в Лиге наций УЕФА.