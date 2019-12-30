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Роналду признан лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

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Криштиану Роналду, форварда «Ювентуса», признали лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Он получает эту награду уже не в первый раз.

Криштиану Роналду, форварда «Ювентуса», признали лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Он получает эту награду уже не в первый раз.

Соответствующая церемония награждения прошла в городе Дубай. Португальский футболист решил прилететь в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своей невесткой Джорджиной Родригес. Спортсмена также сопровождал его старший сын. Эту престижную награду он получает уже в шестой раз за свою профессиональную карьеру.

Во время вручения статуэтки организаторы церемонии отметили, что Роналду внес огромный вклад в победу «Ювентуса» в национальном турнире Италии. Они также отметили, что он прекрасно сыграл за команду родной страны, сумевшей победить в Лиге наций УЕФА.

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