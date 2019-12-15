Renault-Nissan при помощи Niva оптимизирует модельный ряд внедорожников в России

По информации СМИ, компания АвтоВАЗ собирается выкупить 50-процентную долю General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ» и вернуть себе право на автомобиль Chevrolet Niva.

Как отмечается, сама сделка ещё не произошла, но разрешение от ФАС уже получено. Таким образом, после совершения сделки АвтоВАЗ станет 100% владельцем завода, который производит около 98 тысяч авто в год. В будущем, как сообщается, его собираются переименовать.

По мнению экспертов, владение АвтоВАЗом заводом «GM-АвтоВАЗ» дает компании возможность расширить собственные мощности, а также возвращает легендарный бренд «Нива», который ранее был продан из-за финансовых проблем. Как считает аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»» Анна Бодрова, вероятно, что под брендом «Нива» будет выпускаться недорогой, но привычный и известный внедорожник. Сам же по себе бренд себя изжил, так как современный покупатель является требовательным, но при этом неплатежеспособным.

В любом случае, пока что «GM-АвтоВАЗ» продолжит выпускать внедорожники под брендом Chevrolet, однако логотип будет заменён. Маркетологи Renault-Nissan займут изучение целесообразности производства второго поколения Chevrolet Niva наряду с новым Lada 4×4. Отмечается, что с приобретением бренда «Нива» Renault-Nissan расширяют возможности для оптимизации модельного ряда внедорожников.