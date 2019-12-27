Регина Тодоренко опубликовала фото в купальнике вместе с сыном

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram фотографией, на которой она запечатлена вместе с годовалым сыном Мишей на фоне моря.

В подписи к снимку Регина признаётся в том, что после знакомства с Владом Топаловым у неё появился новый смысл в жизни. Она сообщает, что раньше не понимала тех «сумасшедших мамаш», которые со своим ребёнком носятся, словно с писаной торбой.

По словам Регины, она из тех девушек, кто любят экстрим и рисковать жизнью, и боялась, что с рождением ребёнка закончится её активная жизнь, когда она могла сниматься в рекламе, а через 12 часов быть на Бали. Но в итоге, жертвовать своим образом жизни и работой Регине не пришлось — за год, прошедший со дня рождения малыша, она побывала вместе с ним уже в семи странах, а также приняла участие в 15 проектах.

В завершение Регина отмечает, что открыла секрет кода Да Винчи и пришла к выводу, что с детьми женщина способна успеть больше, чем без них.