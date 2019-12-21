Развитие спорта и популяризация ЗОЖ: «Просвещение» и Федерация регби России подписали соглашение о сотрудничестве

В планах — проводить культурно-просветительские и спортивно-оздоровительные мероприятия, создавать видеоролики и другие материалы для детей и взрослых.

Группа компаний «Просвещение» и Федерация регби России подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут взаимодействовать в целях развития этого вида спорта и популяризации здорового образа жизни. Свои подписи под документом 13 декабря поставили председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев и президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

В планах — проведение совместных культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных мероприятий, создание учебно-просветительских видеороликов и печатных, электронных, интерактивных материалов для детей и взрослых.

Регби — в школы.

Перед школами, причем не только московскими, стоит нетривиальный вопрос: как найти такой вид спорта, которым смогут заниматься все в каждой образовательной организации? Ведь далеко не у всех есть стадион. Один из вариантов — тэг-регби (форма бесконтактного регби с упрощенными правилами). В этом виде игры есть дополнительный инвентарь — две ленточки, или тэги. Участникам надо не делать захват, как в классическом регби, а сорвать ленту с пояса соперника.

В некоторых столичных школах уже есть секции регби. Сейчас одни из важнейших задач — популяризация этого вида спорта и его постепенное внедрение в программу практически всех московских школ, подчеркнул Михаил Кожевников.

«Третья задача — создание соответствующих учебных пособий по тэг-регби. Важно, чтобы, помимо материальной базы, в школах были тренеры. Группа компаний «Просвещение» в сотрудничестве с Департаментом образования и науки города Москвы и Федерацией регби города Москвы планирует эту работу начинать. Мы уже готовим учебные пособия со всеми материалами по подготовке и тренеров, и детей к массовому внедрению этого вида спорта в московские школы. Я уверен, что у тэг-регби большое будущее и большие возможности для популяризации спорта в целом. Для нас это огромная важная задача», — отметил Михаил Кожевников.

Игорь Артемьев подчеркнул, что учителя физкультуры нуждаются в методической литературе. «Для педагогов важно понимать, с чего нужно начинать, как работать. У нас есть детский центр, методический совет по детскому регби. А теперь мы получили возможность наладить работу по развитию массового спорта, поэтому вам огромное спасибо», — добавил он.

«Школьная лига», выставки и клубы на предприятиях



Также на заседании Высшего совета Федерация регби России подписала соглашения о сотрудничестве с правительствами Приморского края и Республики Калмыкия, Государственным музеем спорта и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы».

Среди приоритетов Приморского края — популяризация и развитие детско-юношеского регби, в частности реализация проекта «Школьная лига»», обеспечение материально-технической базы для тренировок и игр, подготовка квалифицированных тренеров, рассказал губернатор края Олег Кожемяко. С удовольствием вступит в «регбийную семью» и Калмыкия. В Южном Федеральном округе регби активно развивается, и регион сможет набираться опыта у соседей и обмениваться знаниями, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Директор Государственного музея спорта Елена Елисеева-Истягина рассказала об образовательных и просветительских возможностях музея и планах создать с федерацией регби совместную выездную экспозицию. Президент «Трудовых резервов» Илья Галаев — о физкультурно-спортивных клубах на предприятиях и необходимости подготовки методических материалов, чтобы обучать спортсменов-любителей новым видам спорта.