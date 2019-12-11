Раскрыт самый опасный для сердца алкогольный напиток

Специалисты в области медицины отметили, что среди алкогольных напитков сильнее всего на сердце влияют коктейли. Дело в том, что в них нельзя определить содержание спирта.

Любой спиртосодержащий напиток сам по себе серьезно вредит человеческому организму. Однако смеси из разных видов алкоголя способны многократно усилить их негативное влияние на сердце, мозг и желудок. Нередко в коктейлях происходят реакции, которые могут привести к синтезу самых вредных и токсичных элементов.

Довольно часто при употреблении коктейлей учащается биение сердца, что указывает на увеличение нагрузки на этот орган. Врачи советуют полностью отказаться от употребления этих напитков в паре с энергетиками, так как это может привести к высокому давлению. К тому же смешивание некоторых веществ с алкоголем может стать причиной сердечного приступа или инфаркта.