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Пять человек устроили перестрелку на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге

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13 декабря в Санкт-Петербурге произошёл конфликт, в котором было использовано травматическое оружие. Участниками инцидента, произошедшего на территори

13 декабря в Санкт-Петербурге произошёл конфликт, в котором было использовано травматическое оружие.

Участниками инцидента, произошедшего на территории овощебазы на Софийской улице, как уточняется, стали пятеро мужчин. Как было установлено в ходе расследования, примерно в 17:14 пятеро неизвестных прибыли на автомобилях Nissan Teana и Volkswagen Polo. Между мужчинами начался конфликт с применением травматического оружия. После этого все участники инцидента скрылись с места событий, оставив машины.

Была вызваны правоохранительные органы, которые обнаружили гильзы возле автомобилей. Машины отправлены в экспертно-криминалистический центр для осмотра, в настоящее время был установлен и опрошен один из владельцев.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело за хулиганство. Разыскиваются все участники конфликта.

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