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Пугачева выступила против участия Бузовой в новогоднем шоу «Голубой огонек»

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Алла Пугачева, российская исполнительница, оказалась против того, чтобы в новогоднем шоу «Голубой огонек» участвовала Ольга Бузова. Напоминаем, что в

Алла Пугачева, российская исполнительница, оказалась против того, чтобы в новогоднем шоу «Голубой огонек» участвовала Ольга Бузова.

Напоминаем, что в прошлом году бывшую участницу «Дома-2» уже приглашали на съемки одного из наиболее важных музыкальных концертов России. Однако в финальной версии передачи она была «вырезана» из эфира. Некоторые российские звезды тогда сообщили, что Бузова не умеет петь без использования фонограммы. Недавно же у этого конфликта появилось продолжение.

В СМИ сообщают, что примадонна решила напрямую обратиться к Игорю Крутому, попросив его не пускать молодую певицу на съемки новогодней передачи. Пугачева не верит в музыкальные таланты Бузовой и считает, что та ведет себя непристойно на сцене.

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