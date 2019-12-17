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Простуда снижает вероятность заболеть гриппом

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Исследователи выяснили, что при простудном заболевании значительно снижается вероятность заразиться гриппом и наоборот. Подобный результат специалисты

Исследователи выяснили, что при простудном заболевании значительно снижается вероятность заразиться гриппом и наоборот.

Подобный результат специалисты получили после наблюдения за состоянием 44 000 жителей Великобритании, которые страдали от острых респираторных инфекций. Согласно словам Семы Никбаш, британского вирусолога, подобные вирусы бьются друг с другом за ресурсы по тому же принципу, что и львы с гиенами. Она добавила, что наличие иммунитета к одному вирусу не позволяет попасть в организм второму.

После проведения анализа медицинских карт британцев эксперты заметили, что количество заражений гриппом быстро снижалось в ходе простудных эпидемий, и наоборот. К примеру, пациенты с гриппом на 70 процентов реже заболевали простудой. Однако исследователи пока не изучили механизм, с помощью которого вирусам удастся подавлять друг друга.

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