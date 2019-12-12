Проезд автомобиля через лежачих полицейских показали в замедленной съёмке

YouTube-канал Warped Perception продемонстрировал, что произойдёт с автомобилем, проезжающим лежачих полицейских на высокой скорости.

В тестировании использовался Mercedes Benz E-Class, у которого были демонтированы кузовные панели. Автомобиль проезжал три типа лежачих полицейских, имеющих разные размеры и созданные из различных материалов. Снимался эксперимент на камеру в замедленном режиме.

В итоге выяснилось, что наиболее безопасными являются препятствия среднего размера. Для колёс и шин опасны небольшие высокие лежачие полицейские, а самые крупные препятствия повредят днище и передний бампер.

Отмечается, что наиболее опасными ситуациями для подвески являлось торможение при проезде препятствия на неровной дороге, так как в этом случае при торможении происходила сильная нагрузка на передние колёса.