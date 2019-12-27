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Продажи авто в Петербурге за год упали на 3%

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Специалисты из аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» сообщают о том, что продажи новых легковушек в Северной столице РФ за первые 11 месяцев 2019

Специалисты из аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» сообщают о том, что продажи новых легковушек в Северной столице РФ за первые 11 месяцев 2019 года упали на 3 процента в сравнении с аналогичным отрезком времени 2018 года.

Согласно словам аналитиков, в прошлом месяце падение и вовсе достигло 10 процентов, если сравнивать со значением предыдущего года. Автодилеры смогли продать около 13,7 тысячи транспортных средств. Больше всего они реализовали в марте текущего года – почти 14,6 тысячи штук.

Лидирующие позиции на авторынке все еще занимают три основных бренда: Lada, Hyundai и Kia, причем с каждым годом они занимают все большую его долю. Сейчас она составляет 37,6 процента. Если говорить о конкретных моделях, то повышенной популярностью пользуются южнокорейские машины Hyundai Creta и Solaris.

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