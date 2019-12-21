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Представлены первые сведения о новом смартфоне Samsung Galaxy Xcover Pro

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В Сети появились первые сведения о новом гаджете Samsung, получившим название Galaxy Xcover Pro. Его уже называют неубиваемым смартфоном. Совсем недав

В Сети появились первые сведения о новом гаджете Samsung, получившим название Galaxy Xcover Pro. Его уже называют неубиваемым смартфоном.

Совсем недавно новинка смогла пройти сертификацию, а потому ее официальный анонс должен состояться уже совсем скоро. Инсайдеры отмечают, что диагональ ее экрана составит 6,3 дюйма, а в длину и ширину она будет достигать 160 и 77 миллиметров соответственно. Главными особенностями устройства окажутся его съемный аккумулятор и высокая надежность.

Модели из линейки Galaxy Xcover обычно обладают малой производительностью, однако новый девайс, судя по всему, окажется по-настоящему мощным. Если же говорить о его стоимости, то он, скорее всего, будет дороже Xcover 4S, который продается за 300 евро (около 21 тысячи рублей).

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