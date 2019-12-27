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Появилось видео с зажигательным танцем осетинского «Джима Керри»

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В Сети был размещен видеоролик новогоднего корпоратива, на котором житель Владикавказа исполняет зажигательный танец актера Джима Керри из кинокартины

В Сети был размещен видеоролик новогоднего корпоратива, на котором житель Владикавказа исполняет зажигательный танец актера Джима Керри из кинокартины «Маска».

На опубликованных кадрах можно увидеть молодого человека, держащего в руках маракасы и активно машущих ими, двигаясь в такт музыки. Окружающие его коллеги и друзья встретили номер мужчины бурными аплодисментами.

Появившийся в Интернете ролик всего за пару суток набрал свыше 15 000 просмотров. Большинство пользователей положительно оценили выступление мужчины, которого уже успели прозвать «осетинским Джимом Керри». Один из комментаторов предложил танцору в следующий раз надеть зеленую маску.

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