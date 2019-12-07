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Появилось видео с разбегающимися террористами при звуке приближения Су-24

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В Сети был опубликован видеоролик, на котором можно увидеть, как боевики в Сирии спешно разбегаются после того, как услышали звуки приближения бомбард

В Сети был опубликован видеоролик, на котором можно увидеть, как боевики в Сирии спешно разбегаются после того, как услышали звуки приближения бомбардировщика Су-24.

Соответствующая запись сделана камерой наружного видеонаблюдения и размещена в «Телеграме». На ней запечатлен один из объектов террористов. Как только боевики слышат, что к их базе приближается российский боевой самолет, то они тут же бросаются врассыпную, ища ближайшее укрытие.

Через несколько секунд склад террористов уничтожается сброшенной бомбой. Этот ролик противоречит высказываниям некоторых СМИ о том, что Россия бомбит Идлиб без какого-либо контроля, убивая при этом мирных жителей – российские ВКС наносят точечные удары по террористам.

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