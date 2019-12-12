Появилась информация о новейших арктических вездеходах России

На территории РФ в следующем году начнется серийный выпуск 10-колесного вездехода «Шерп», который будет использоваться для освоения Арктики и даст жизнь целой линейке универсальных вездеходов.

Сотрудники компании-производителя отмечают, что поставки новых транспортных средств будут осуществляться заказчикам как из России (исследователям, промышленным организациям и силовым структурам), так из-за рубежа. Первой моделью окажется «Шерп», который способен преодолевать практически любые препятствия. Его можно будет применять в виде жилого модуля или мобильной электрической станции.

К перспективным российским вездеходам можно также отнести 6-колесный «Хаски», разработанный специалистами «ТРЭКОЛ». Новинка способна перевозить до четырнадцати пассажиров или груз весом до двух тонн. В Санкт-Петербурге сейчас разрабатывается гибридная модель К-8 «Русак» и гусеничный вседорожный транспорт «Хорт».