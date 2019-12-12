Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Появилась информация о новейших арктических вездеходах России

Дата:
На территории РФ в следующем году начнется серийный выпуск 10-колесного вездехода «Шерп», который будет использоваться для освоения Арктики и даст жиз

На территории РФ в следующем году начнется серийный выпуск 10-колесного вездехода «Шерп», который будет использоваться для освоения Арктики и даст жизнь целой линейке универсальных вездеходов.

Сотрудники компании-производителя отмечают, что поставки новых транспортных средств будут осуществляться заказчикам как из России (исследователям, промышленным организациям и силовым структурам), так из-за рубежа. Первой моделью окажется «Шерп», который способен преодолевать практически любые препятствия. Его можно будет применять в виде жилого модуля или мобильной электрической станции.

К перспективным российским вездеходам можно также отнести 6-колесный «Хаски», разработанный специалистами «ТРЭКОЛ». Новинка способна перевозить до четырнадцати пассажиров или груз весом до двух тонн. В Санкт-Петербурге сейчас разрабатывается гибридная модель К-8 «Русак» и гусеничный вседорожный транспорт «Хорт».

Новости по теме:

  1. Новый Genesis G80 получит версию с электродвигателем
  2. Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
  3. В ДТП погибла глава Черноморского района Крыма

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети показали существующие в единственном экземпляре роскошные автомобили арабских шейхов

Mercedes-Benz покажет в Париже новый минивэн B-Class

Эксперты рассказали, сколько россиян обладают автомобилем мечты

Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках