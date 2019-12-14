Постройневшая Алла Пугачева восхитила поклонников молодёжным образом

Виктория Воронина, являющаяся бывшей участницей группы «Пропаганда», недавно встретилась с Аллой Пугачевой, для которой когда-то написала песню «Мой друг».

После встречи, которая состоялась в ресторане, Виктория выложила в Instagram совместный снимок, сопроводив его благодарностями Примадонне и высказывая ей своё уважение и восхищение. Поклонников же весьма заинтересовал образ Аллы Борисовны на встрече.

Примадонна выбрала для посещения ресторана молодёжный стиль: жакет, футболку с ярким принтом и расклешенные брюки, всё в чёрном цвете. Объёмная причёска с фирменным начёсом дополнила образ.

Поклонники тут же отметили, что похудевшая Пугачева стала выглядеть заметно моложе своего возраста. Особое внимание было уделено её стройным ногам, которые были подчёркнуты брюками. Хотя, по мнению некоторых подписчиков, Пугачева напрасно вернулась к чёрному цвету. Также была раскритикована причёска, из-за которой голова смотрелась чрезмерно большой.