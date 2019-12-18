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АВТО

Пострадавшего в ДТП под Тамбовом мужчину пришлось «вырезать» из собственного авто

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На автодороге, ведущей из Тамбова и Пензу, в среду, 18 декабря, произошла дорожная авария, в результате которой одного из пострадавших пришлось «вырез

На автодороге, ведущей из Тамбова и Пензу, в среду, 18 декабря, произошла дорожная авария, в результате которой одного из пострадавших пришлось «вырезать» из собственной машины.

Отмечается, что 32-летняя женщина, сидевшая за рулем Daewoo Matiz, заметив впереди несколько стоявших машин, попробовала объехать их, выехав на полосу встречного движения. Однако она не убедилась в безопасности своего маневра, из-за чего столкнулась с отечественным автомобилем, в котором находился 29-летний водитель.

Удар оказался настолько сильным, что водителя российского авто прижало к креслу рулем и передними кузовными элементами. В результате его смогли вытащить из машины лишь с помощью специальных инструментов, привезенных спасателями. После этого потерпевшего доставили в тамбовскую больницу.

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