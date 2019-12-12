Полицейские разыскивают пропавшую в Бузулуке девочку

В Управлении МВД по Оренбургской области сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий, направленных на нахождение школьницы, которая пропала в Бузулуке.

Сотрудники ведомства отмечают, что в понедельник, 9 декабря, из дома ушла четырнадцатилетняя девочка по имени Ольга Литвинова. Затем она перестала выходить на связь со своими родными и близкими людьми. Вот уже три дня о ее местонахождении ничего неизвестно.

Отмечается, что рост девочки составляет около 165 сантиметров. Она имеет среднее телосложение, короткую прическу, карие глаза, средний нос и овальное лицо. Когда ее видели в последний раз, на ней были надеты джинсы синего цвета, черная шапка, красная куртка и темные угги.