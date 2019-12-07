Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Полину Гагарину разочаровал поступок коллег на этапе «нокаутов» в шоу «Голос»

Дата:
Полина Гагарина, певица из РФ, осталась разочарованной поступком своих коллег на этапе «нокаутов» в телешоу «Голос». Она отметила, что они ей теперь н

Полина Гагарина, певица из РФ, осталась разочарованной поступком своих коллег на этапе «нокаутов» в телешоу «Голос». Она отметила, что они ей теперь не друзья.

В рамках нового выпуска проект должны были покинуть два конкурсанта из трех в каждой команде. Гагарина захотела оставить на передаче Анастасию Маркову, однако надеялась, что другие наставники решат не выгонять хотя бы еще одну из ее подопечных, так как они поставили им высокие оценки. Однако никто из них так и не поддержал ее конкурсанток.

Позднее Полина Гагарина сообщила ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что она теперь не может считать других наставников своими друзьями. Остальные судьи пока никак не прокомментировали заявление певицы.

Новости по теме:

  1. Сын Иосифа Кобзона собирается наладить производство вина в Новороссийске
  2. Ургант показал свою версию беседы с Дмитрием Медведевым
  3. Опубликован новый клип Линдеманна с изнасилованием Светланы Лободы

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В апреле россияне станут свидетелями трех редких астрономических событий

Мама из Лобни победила в областном конкурсе «Мамы Подмосковья»

Трамп предложил приговорить исполнителя теракта в Нью-Йорке к смертной казни

Ученые назвали 11 проблем сексуального характера, ведущих к разводу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках