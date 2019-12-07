Полину Гагарину разочаровал поступок коллег на этапе «нокаутов» в шоу «Голос»

Полина Гагарина, певица из РФ, осталась разочарованной поступком своих коллег на этапе «нокаутов» в телешоу «Голос». Она отметила, что они ей теперь не друзья.

В рамках нового выпуска проект должны были покинуть два конкурсанта из трех в каждой команде. Гагарина захотела оставить на передаче Анастасию Маркову, однако надеялась, что другие наставники решат не выгонять хотя бы еще одну из ее подопечных, так как они поставили им высокие оценки. Однако никто из них так и не поддержал ее конкурсанток.

Позднее Полина Гагарина сообщила ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что она теперь не может считать других наставников своими друзьями. Остальные судьи пока никак не прокомментировали заявление певицы.