Полина Гагарина получила извинения за инцидент с семечками во время эфира шоу «Голос»

Уральский рэпер Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу «Голос» некоторое время назад оскорбил Полину Гагарину, бросив в неё горсть семечек.

Гагарина на это сообщила ему, что подобное поведение недопустимо, но она его прощает, так как знает, кто его надоумил на это — наставник Сергей Шнуров.

Недавно Курчанин, после концерта в Кремле, где он выступал, встретился с Полиной и официально принёс ей извинения за поступок. Он подарил ей букет цветов, они провели милую беседу и даже дружески обнялись и поцеловались.

Как сообщил Курчанин, он не хотел выходить на сцену со той композицией, но его наставник настоял на этом. Идея с семечками также принадлежала Шнурову. Когда Арсений вышел в своём образе в спортивном костюме, Шнуров так и вовсе сообщил, что Курчанин выглядит, как он сам в молодости.

Рэпер считает, что он не сильно обидел ведущую, но отметил, что во время эфира у Гагариной было плохое настроение.