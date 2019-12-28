Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым показали в стиле «Супер Марио»

В Сети интернет появилось видео, на котором можно увидеть поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в стиле платформера «Супер Марио».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский боец MMA со всех ног бежит к чемпионскому поясу UFC. Однако на его пути встречаются различные препятствия. Главным боссом уровня оказывается уроженец Ирландии. Однако в конце россиянин побеждает противника и получает желанный приз.

Данный ролик является игровой адаптацией боя, произошедшего осенью прошлого года. В ходе него Нурмагомедову удалось одолеть ирландца уже на 4-м раунде, воспользовавшись приемом с удушением. Следующий раз увидеть россиянина на октагоне удастся 18 апреля в Нью-Йорке, где он столкнется с Тони Фергюсоном.