Подписчики Полины Гагариной нашли неудачную оптическую иллюзию на её снимках

Поклонники Полины Гагариной обнаружили на одном из последних снимков в Instagram звезды оптическую иллюзию.

На этих фотографиях Полина позирует в длинном платье чёрного цвета с разрезом до бедра, и в туфлях. Одна из ног выставлена вперёд, и из-за не очень удачного ракурса создаётся впечатление, что размер ног у Гагариной просто гигантский. Подобная иллюзия создалась из-за её чёрных туфель и того, что съёмка производилась на стеклянном полу.

Большинство поклонников восхитились внешним видом Полины, однако некоторые указали на создавшее впечатление большого размера ноги — чуть ли не 65-го, как отметил один из пользователей Сети. Другие согласились с этим мнением, отметив, что ступня выглядит больше головы. Также фотограф, делавший эти снимки, был назван некомпетентным, так как он мог подобрать более удачный ракурс.

Сама же Гагарина отреагировала с юмором, и сообщила, что никакой иллюзии нет, а это её настоящий размер ноги.