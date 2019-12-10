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Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе оказался фотографом из Екатеринбурга

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В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Им оказался житель Екатеринбурга Алексей Александров, увлекающийся ф

В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Им оказался житель Екатеринбурга Алексей Александров, увлекающийся фотографированием.

В СМИ сообщают, что обвиняемый трудится инженером на местном оборонном предприятии, выпускающем ЗРК С-300. На странице 34-летнего мужчины в соцсети ВКонтакте можно увидеть массу фотосессий, на которых запечатлены молодые женщины.

Напоминаем, что в конце лета прошлого года на горе Уктус были обнаружены две девушки, в которых стрелял неизвестный. Одна из них скончалась до приезда медиков, а вторая умерла уже в больнице. После этого правоохранительные органы взялись за поиски убийцы. Возможный преступник сейчас находится в полицейском отделении.

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