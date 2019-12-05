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Подозреваемые в превышении полномочий полицейские арестованы в Приморье

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В Приморском крае были арестованы двое стражей правопорядка, которых подозревают в превышении своих должностных полномочий. По словам представителей У

В Приморском крае были арестованы двое стражей правопорядка, которых подозревают в превышении своих должностных полномочий.

По словам представителей Управления СК РФ по региону, ранее по подозрению в совершении преступления были задержаны трое сотрудников правоохранительных органов. Двух из них решено заключить под стражу, а по отношению к третьему мера пресечения еще не выбрана.

Ранее стало известно, что в отделе полиции Кавалерово работники правоохранительных органов пытались надавить на местного жителя, ставшего свидетелем убийства в лесу. После этого следователи возбудили уголовное дело по отношению ко всем трем полицейским.

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