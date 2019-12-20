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ПРИРОДА

Под Подольском из-за аномального тепла зацвели рождественские розы

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У жительницы Подольска, занимающейся выращиванием роз на своём дачном участке, неожиданно начали цвести рождественские розы, также известные как мороз

У жительницы Подольска, занимающейся выращиванием роз на своём дачном участке, неожиданно начали цвести рождественские розы, также известные как морозник.

Женщину несвоевременное цветение изрядно удивило, и она поспешила запечатлеть цветы на фото. Она отметила, что на территории Подмосковья морозник начинает цвести не раньше апреля. Настолько же раннее цветение она связывает с аномально тёплым в этом году декабрём.

Сергей Ефимов, специалист по декоративным многолетникам Ботанического сада, в этом предположении с ней согласен. Он рассказал, что морозник обычно произрастает на Кавказе, и там зацветает в январе. То, что происходит с растениями сейчас, по его словам, неизбежно из-за тёплой погоды. Кроме того, было уже и повторное цветение.

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