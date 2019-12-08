Под Екатеринбургом 20-летняя девушка спровоцировала смертельное ДТП

В Управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что под Екатеринбургом двадцатилетняя девушка спровоцировала дорожную аварию, унесшую жизнь молодого мужчины.

В сообщении отмечается, что ДТП случилось вчера, 7 декабря, на Тюменском тракте в вечерние часы. Согласно предварительной информации, девушка-водитель потеряла управление над автомобилем Daewoo Nexia и выехала на встречную полосу, где врезалась с отечественной «шестеркой».

В результате погиб пассажир иномарки, а еще три человека были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. На месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.