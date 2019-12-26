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Петербургские торговые центры недосчитались покупателей перед Новым годом

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В информационном агентстве «Фонтанка» сообщили, что жители Санкт-Петербурга не увеличили свою покупательную активность в текущем месяце, из-за чего то

В информационном агентстве «Фонтанка» сообщили, что жители Санкт-Петербурга не увеличили свою покупательную активность в текущем месяце, из-за чего торговые центры недосчитались посетителей перед Новым годом.

В аналитическом агентстве Watcorn отмечают, что количество посещений ТЦ местными жителями в выходные в этом году снизилось в среднем на 6,8 процента в сравнении с тем же отрезком времени прошлого года. В подсчетах в основном участвовали крупные магазины, площадь которых превышает 50 000 квадратных метров.

Сотрудники «Максидомы» сообщили об уменьшении числа покупок по классическим новогодним группам (игрушки, елки и так далее) на 7 процентов. Отмечается, что причиной этому могли стать ранние скидки, начавшиеся еще в ноябре – многие клиенты закупились подарками еще в «Черную пятницу».

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