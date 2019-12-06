Петербургская пенсионерка выиграла в лотерею полмиллиарда рублей

Любовь Догорова, пенсионерка из Санкт-Петербурга, рассказала о своей жизни после выигрыша в лотерею полмиллиарда рублей.

Пожилая россиянка отметила, что ее быт стал комфортнее. Она уволилась с работы, купила новое жилье и начала чаще посещать магазины. В скором времени Договора собирается купить коттедж за городом. Она добавила, что не гонится за роскошью и не собирается сильно менять свой уклад жизни. Главным преимуществом своей победы она считает возможность не беспокоиться о завтрашнем дне.

Жительница Петербурга отметила, что недавно у нее заболел супруг, поэтому часть полученных денег она потратила на его оздоровление. Напоминаем, что Догорова смогла победить в «Русском лото» в начале текущего года, когда был разыгран один миллиард рублей.