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Петербургская пенсионерка выиграла в лотерею полмиллиарда рублей

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Любовь Догорова, пенсионерка из Санкт-Петербурга, рассказала о своей жизни после выигрыша в лотерею полмиллиарда рублей. Пожилая россиянка отметила, ч

Любовь Догорова, пенсионерка из Санкт-Петербурга, рассказала о своей жизни после выигрыша в лотерею полмиллиарда рублей.

Пожилая россиянка отметила, что ее быт стал комфортнее. Она уволилась с работы, купила новое жилье и начала чаще посещать магазины. В скором времени Договора собирается купить коттедж за городом. Она добавила, что не гонится за роскошью и не собирается сильно менять свой уклад жизни. Главным преимуществом своей победы она считает возможность не беспокоиться о завтрашнем дне.

Жительница Петербурга отметила, что недавно у нее заболел супруг, поэтому часть полученных денег она потратила на его оздоровление. Напоминаем, что Догорова смогла победить в «Русском лото» в начале текущего года, когда был разыгран один миллиард рублей.

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