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Овсянка на завтрак снижает риск возникновения инсульта

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Специалисты в области медицины из Дании выяснили, что регулярное употребление овсяной каши позволяет снизить риск возникновения инсульта на 5%. В рамк

Специалисты в области медицины из Дании выяснили, что регулярное употребление овсяной каши позволяет снизить риск возникновения инсульта на 5%.

В рамках проведенного исследования эксперты на протяжении тринадцати лет следили за состоянием здоровья 55 000 добровольцев, возраст которых превышал 55 лет. У всех них не был зафиксирован инсульт. Их разделили на две категории участников: первая вела стандартный образ жизни, а вторая – хотя бы раз в 7 дней употребляла овсянку утром. В итоге ученые определили, что данный продукт при регулярном потреблении способен уменьшить риск инсульта.

Причина этому заключается в том, что овсяная каша снижает показатель холестерина в крови, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Однако для получения большего эффекта ученые рекомендуют также заниматься спортом.

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