Овечкин подарил Трампу свою хоккейную форму на Рождество

Александр Овечкин, хоккеист из России, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», вместе со своей женой Анастасией Шубской побывал на праздничном ужине Дональда Трампа и подарил ему свою кофту.

Светский вечер состоялся в штате Флорида, где у президента США расположена частная резиденция. Спортсмен решил вручить Трампу майку со своей фамилией и номером. Данный шаг был запечатлен на камеру. Позднее соответствующие фотографии появились в соцсети «Инстаграм». На них можно увидеть улыбающегося лидера США, держащего в руках кофту хоккеиста.

Напоминаем, что Овечкин уже долгое время выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сейчас он находится на 3-й строчке в списке ее 100 лучших хоккеистов. Он играет роль форварда и славится своими невероятно быстрыми и агрессивными атаками.