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Овечкин подарил Трампу свою хоккейную форму на Рождество

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Александр Овечкин, хоккеист из России, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», вместе со своей женой Анастасией Шубской побывал на праздничном ужине Дональд

Александр Овечкин, хоккеист из России, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», вместе со своей женой Анастасией Шубской побывал на праздничном ужине Дональда Трампа и подарил ему свою кофту.

Светский вечер состоялся в штате Флорида, где у президента США расположена частная резиденция. Спортсмен решил вручить Трампу майку со своей фамилией и номером. Данный шаг был запечатлен на камеру. Позднее соответствующие фотографии появились в соцсети «Инстаграм». На них можно увидеть улыбающегося лидера США, держащего в руках кофту хоккеиста.

Напоминаем, что Овечкин уже долгое время выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сейчас он находится на 3-й строчке в списке ее 100 лучших хоккеистов. Он играет роль форварда и славится своими невероятно быстрыми и агрессивными атаками.

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