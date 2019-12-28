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Отвалившиеся колесо от КамАЗа спровоцировало крупное ДТП

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В Томской области пять автомобилей стали участниками аварии, произошедшей 27 декабря в районе села Курлек на подъезде к Томску от трассы Р-255 «С

В Томской области пять автомобилей стали участниками аварии, произошедшей 27 декабря в районе села Курлек на подъезде к Томску от трассы Р-255 «Сибирь».

Как сообщается, причиной аварии стало отсоединившее заднее левое колесо от КамАЗа, управляемого 60-летним водителем. Сначала колесо наехало на Hyundai IX 35, за рулём которого находилась 51-летней женщина, ехавшая в Томск.

Автомобиль потерял свой двигатель, с которым столкнулась Toyota Vitz, ехавшая следом. Hyundai, который не остановился из-за потери двигателя, столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner.

Колесо КамАЗа, продолжая свой путь, встретилось с грузовиком Mercedes, за рулём которого находился 50-летний мужчина.

В результате аварии пассажирка Hyundai получила травмы. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.Отвалившиеся колесо от КамАЗа спровоцировало крупное ДТП

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