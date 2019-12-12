Отец с сыном возили на санках труп убитого мужчины в Вольске

В городе Вольск задержали мужчину и его 17-летнего сына по подозрению в убийстве. Ранее их заметили с санками, на которых лежал труп местного жителя.

Обвиняемые везли тело мужчины на санках, однако бросили его на улице Полбина, когда увидели на улице незнакомца. Позднее стало известно, что убитого звали Андрей Миронов. Ранее он уже фигурировал в новостях, так как смог чудесным образом пережить пожар в своей квартире. Мужчина заснул с сигаретой в зубах, а проснулся уже в медицинском учреждении.

В городском отделе СКР открыли уголовное дело по факту случившегося. Позднее сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину и его сына. По версии следствия, в ходе потасовки подозреваемые ударили убитого тупым предметом, что привело к его смерти. Затем они решили спрятать тело, но один из жителей города их спугнул.