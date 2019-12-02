Опубликованы снимки обновленной модели Chevrolet Impala

В сети Интернет появились фотографии обновленной версии американской модели Chevrolet Impala, которая была значительно усовершенствована по сравнению с предшественницей.

Дизайнеры изменили радиаторную решетку автомобиля, выполнив ее в форме «акульего носа». Внешний облик новинки выглядит очень агрессивно – все благодаря наличию квадратных крыльев и диагональной панели, похожей на «клинок». Согласно предварительной информации, на ней установят бензиновый двигатель мощностью 320 «лошадок» и объемом 3,6 литра. Он будет работать вместе с 8-скоростным «роботом».

В продажу может также поступить полностью электрический вариант модели, оборудованный аккумуляторной батареей на 100 кВт/ч. Без подзарядки он сможет проехать около 600 километров пути. Дата официальной премьеры автомобиля не раскрывается.