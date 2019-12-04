Онколог рассказал, как снизить риск возникновения рака

Онкологические заболевания являются одними из самых опасных болезней современности, которые, к тому же, крайне сложно распознать на начальных стадиях.

Александр Аллахвердян, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Московского областного научно-клинического института имени М. Ф. Владимирского рассказал о том, как своевременно распознать болезнь.

Основное правило — не доводить до возникновения рака, то есть вести здоровый образ жизни и минимизировать причины его возникновения. Так, доказано, что курение значительно повышает риск рака легких и пищевода.

Кроме того, необходимо делать ежегодно флюорографию, сдавать кровь на анализ, женщинам — раз в полгода посещать гинеколога и хотя бы раз в месяц осматривать грудь на возникновение рака молочной железы.

У каждого рака есть свои симптомы, но общие для всех: повышенная утомляемость и слабость, сильная потеря веса при прежнем рационе. В этом случае необходимо сразу же обратиться к врачу.

Если же кто-то из родственников умер от онкологии, стоит вычесть из возраста его смерти 10 лет, и, начиная с этого возраста, регулярно проходить обследование.