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Олег Майами подтвердил слухи о романе с Ольгой Бузовой

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В ходе недавнего выпуска интернет-шоу «Ходят слухи» Олег Майами, певец из РФ, решил подтвердить слухи о том, что у него был роман с исполнительницей О

В ходе недавнего выпуска интернет-шоу «Ходят слухи» Олег Майами, певец из РФ, решил подтвердить слухи о том, что у него был роман с исполнительницей Ольгой Бузовой.

Согласно словам звезды, он встречался с бывшей участницей «Дома-2» примерно 7 месяцев. Майами отметил, что познакомился с ней 31 декабря во время празднования Нового года в одном из караоке-баров. После этого они уже не могли отойти друг от друга ни на шаг. Исполнитель добавил, что они не стали афишировать свои отношения и какое-то время скрывали их, однако в Сети все равно начали появляться слухи.

Однако, по мнению Майами, рано или поздно, они должны были разорвать отношения друг с другом. Последней каплей стала совместная фотография певца с Аленой Шишковой, девушкой Тимати. Бузова посчитала, что у Олега было что-то с ней, хотя в действительности ничего между ними не произошло.

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