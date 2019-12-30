Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Иван Охлобыстин принёс извинения перед проститутками за то, что причислил актрису и телеведущую Алену Водонаеву к их рядам.

Ранее Охлобыстин раскритиковал Водонаеву за то, что она призвала женщин не рожать детей, если нет возможности их обеспечить. В своей публикации она отметила, что не стоит «рожать рабов этому государству». Подобную позицию Водонаева выразила после рекомендации Минздрава для частных клиник прекратить совершать аборты.

После этого Охлобыстин предложил оградить россиян от телеведущих с пониженной социальной ответственностью, введя для этого ценз на телевидении. В своем сообщении он называет Водонаеву «ещё одной проституткой».

Водонаева в ответ сравнила актёра с «типичным быдлом», и выразила мнение, что он ответил так грубо из-за недостатка аргументов.

Охлобыстин, в свою очередь, попросил прощения у проституток, заявив, что они являются ими от нужды, а те — от жира.