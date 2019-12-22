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Обновленная Lada 4х4 восхитила американские СМИ

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Журналисты из информационного агентства Autoblog, издаваемого в США, похвалили обновленный вариант российского внедорожника Lada 4х4. Согласно словам

Журналисты из информационного агентства Autoblog, издаваемого в США, похвалили обновленный вариант российского внедорожника Lada 4х4.

Согласно словам специалистов, модифицированная версия легендарной модели имеет усовершенствованный интерьер, а также стала гораздо безопаснее и комфортнее, чем раньше. Новинка получила доработанную панель приборов с ЖК-экраном, на котором демонстрируются данные с бортового компьютера, удобные сидения, улучшенную климатическую систему и задние подголовники.

Российские конструкторы увеличили безопасность внедорожника, оснастив его системой аварийного реагирования. У него была повышена шумоизоляция. Однако технические параметры «Нивы» не изменились – она все так же оборудована 83-сильным мотором объемом 1,7 литра.

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