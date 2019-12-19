На недавнем онлайн-мероприятии «Исконная Физика АллатРа», собравшим за одним столов прогрессивных физиков современности, обсуждались вопросы, касаемые нарастающих климатических изменений на планете и вероятных способов решения этой проблемы. Говорили и о понятии септонного поля.

Выдержку из этих обсуждений мы и приведем ниже.

Докладчик:

– Вот мы заговорили о возможности прогнозирования климатических изменений и стоит сказать, что в 2014 году вышел доклад от ученых АллатРа Наука «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле». В этом докладе как раз предложены общественности графики наблюдения и описаны практические результаты применения Исконной Физика АллатРа в геоинжиниринге и климатологии. То есть, эта наука уже применяется. И к этому есть возможность сегодня присоединиться очень многим людям, чтобы развить ее, чтобы она стала общедоступной. Об изменении климата мы заговорили давно. Сначала этот факт отрицался, но потом, когда начали происходить изменения, представители «Девятого круга» уже были вынуждены эту информацию афишировать, но опять-таки, все происходит как будто через затуманенное стеклышко. Мы видим, как подсунули этот антропогенный фактор, и учены вторят им… Но первыми ведь начали говорить мы! И поднимать эту информационную волну. Сегодня мы говорим об Исконной Физике АллатРа, представляем её и даем возможность людям присоединиться, развивать эти основы, это то, что может очень сильно изменить мир.

Ознакомиться с докладом Исконная Физика АллатРа можно по ссылке.

– Да, это очень важно, – соглашается с ним другой спикер, – с учетом необратимых климатических изменений, которые мы сейчас наблюдаем. Оно может вылиться в очень печальную картину для человечества и конечно, если мы сумеем и поймем, как устроен мир, сумеем управлять климатическими изменениями, то мы сможем предотвратить их и спасти все человечество. И поэтому, безусловно, это очень важно… И вот, вернемся, в основе этого всего лежит септонное поле, и вот тот маленький септон…

– Так называемое септонное поле, мы уже говорили об этом, оно известно, как информационное поле. Смотрите, пример, бывает так, что два ученых на разных концах света регистрируют или патентуют работу на одинаковую тему. Как они, проживая на разных концах планеты, могли об этом узнать? Потому что есть единое поле, которое… порой некрасиво подсовывает нам эти мысли.

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