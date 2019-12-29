Новый процессор Intel Core i3 по мощности будет сопоставим Core i7-7700

В сервисе UserBenchmark были опубликованы новые сведения о процессоре Intel Core i3-10300, установленном на игровой системе от Alienware. По мощности он сопоставим с Core i7-7700.

Согласно результатам теста, новый чипсет обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, а его тактовая частота составляет 3,7 ГГц, которая может в автоматическом режиме увеличиться до 4,2 ГГц. Следует отметить, что флагман Kaby Lake, выпущенный в начале 2017 года, обладает схожими характеристиками.

В настоящее время не ясно, когда именно состоится официальная презентация нового процессора, однако, если учесть, что он уже начал проходить публичные тесты, то его анонс должен произойти уже совсем скоро.