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Новый Genesis G80 получит версию с электродвигателем

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Фотошпионы запечатлели новый Genesis G80 возле станции подзарядки. Эксперты предположили, что новинка получит версию с электродвигателем. На размещенн

Фотошпионы запечатлели новый Genesis G80 возле станции подзарядки. Эксперты предположили, что новинка получит версию с электродвигателем.

На размещенных снимках можно увидеть, что автомобиль покрыт камуфляжной пленкой. К нему подведен кабель от станции зарядки. Отмечается, что электрическому варианту модели был присвоен индекс EV. Его продажи, вероятнее всего, начнутся через 1,5-2 года. Что касается обычной модификации, то ее можно будет приобрести уже в 2020 году.

Эксперты отмечают, что внешний вид новинки базируется на дизайне концепт-кара Essentia, который воплотил в себе немало по-настоящему новых решений. К ним можно отнести необычную конструкцию передних фар и решетку радиатора, имеющую форму пятиугольника. Задняя часть машины выглядит более спортивно.

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