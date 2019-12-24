Новостные ресурсы Израиля сообщили об ударе по российской авиабазе в Сирии

На израильском информационном портале NZIV появилась информация о том, что военно-воздушные силы Израиля недавно нанесли авиаудар по военной базе России в Сирии.

Журналисты отмечают, что вчера вечером израильские истребители атаковали военный и международный сирийские аэропорты, а также базу Ирана в Акрабе и аэродром Т-4. На последнем объекте размещены российские ударные вертолеты и штурмовики Су-25. В СМИ сообщают, что по этой авиабазе было выпущено несколько ракет.

В сирийских изданиях при этом заявляют, что израильская воздушная атака была успешно отбита. Они отмечают, что все снаряды удалось уничтожить сразу после их пересечения сирийских границ. Предполагается, что корректировкой действий систем ПВО могли заниматься российские специалисты.