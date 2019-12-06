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Нормальная ливневка в Ростове появится только через 16 лет

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Алексей Войтенко, глава департамента автодорог Ростова, рассказал журналистам, что на создание полноценной системы ливневок в городе требуется каждый

Алексей Войтенко, глава департамента автодорог Ростова, рассказал журналистам, что на создание полноценной системы ливневок в городе требуется каждый год выделять из бюджета по 2,5 миллиарда рублей в течение 16 лет.

Чиновник отметил, что в настоящее время такие деньги никто не выделяет. В текущем году для содержания и очистки ливневой системы город получил 11 000 000 рублей. Ее общая протяженность составляет почти 44 километра. Власти планируют увеличить ее на 27 километров и построить новые очистные сооружения. На реализацию данного проекта требуется около 6 миллиардов рублей.

На данный момент выделено только 20 000 000 рублей, которые будут потрачены на создание проектно-сметных документов. В текущем году провести конкурс не удалось из-за возникновения проблем с подрядчиком. Его осуществят в 2020 году. Затем в бассейне № 17 начнутся первые работы, если из бюджета выделят 32 000 0000 рублей.

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