Николай Басков впервые показал свою «роскошную» московскую квартиру

Николай Басков, исполнитель из России, решил впервые продемонстрировать подписчикам свою московскую картину, расположенную на Пречистенской набережной.

Соответствующее фото певец разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм». В подписи к нему он отметил, что очень любит живые цвета, так как они позволяют добавить интерьеру неповторимый шарм и наполнить дом восхитительным ароматом весны. Следует отметить, что на снимке можно увидеть большой букет на столе.

Большинство пользователей восхитились жилищем Баскова, назвав его «роскошным». Некоторые отметили, что квартира знаменитости похожа на настоящий музей. Эксперты отмечают, что стоимость данной недвижимости составляет примерно 10 000 000 долларов (около 630 миллионов рублей).