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Несовершеннолетняя девушка из Балаково обвинила отчима в изнасиловании

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Семнадцатилетняя девушка, проживающая в Балаково, обвинила своего отчима в сексуальном надругательстве над ней. В Управлении СК РФ по региону сообщают

Семнадцатилетняя девушка, проживающая в Балаково, обвинила своего отчима в сексуальном надругательстве над ней.

В Управлении СК РФ по региону сообщают, что весной и летом 2019 года сорокалетний мужчина как минимум три раза насиловал свою молодую несовершеннолетнюю падчерицу. Пострадавшая не стала сообщать о случившемся кому-либо, однако, когда надругательства продолжились, она все же рассказала обо всем отцу.

Отец потерпевшей сразу же обратился в полицию. Обвиняемого задержали и оставили под арестом. Мужчина не признает свою вину, однако следователи смогли собрать достаточное количество доказательств, поэтому вскоре дело будет направлено в суд.

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