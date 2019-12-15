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Неприятный запах изо рта свидетельствует о наличии ряда заболеваний

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Специалисты в области медицины опубликовали список болезней, характеризующихся неприятным запахом изо рта. Самым распространенным заболеванием являетс

Специалисты в области медицины опубликовали список болезней, характеризующихся неприятным запахом изо рта.

Самым распространенным заболеванием является преэклампсия, весьма часто возникающая у женщин в период беременности. В 84 процентах случаях изменившееся дыхание у беременной женщины указывает именно на данное заболевание.

По словам медиков, этот физиологический недостаток иногда появляется в начале зарождения раковой опухоли. Он также является симптомом таких болезней как сахарный диабет, почечная недостаточность, рассеянный склероз и неправильное функционирование печени. Нередко у людей начинает плохо пахнуть изо рта при заболевании десен.

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