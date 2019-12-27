Названа основная опасность праздников для психического здоровья

Исследователи из Германии сообщили, что рождественские и новогодние праздники способны стать причиной развития психического заболевания.

Речь идет о навязчивой потребности покупок (BSD), характеризующейся непреодолимым желанием людей приобретать различные вещи, которые им не нужны в данный момент времени. Некоторые пациенты любят устраивать шопинг в обычных торговых точках, так как в них они могут потрогать или даже опробовать товары, а другие делают покупки через интернет, способный предоставить безграничный ассортимент.

В соответствующем исследовании приняли участие более ста человек, имевших диагноз BSD. Ученые выяснили, что более трети из них имеют зависимость от онлайн-покупок, причем в праздничные дни психологическое расстройство лишь усиливается, что негативно сказывается на их здоровье.